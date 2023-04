Avançado do Bayern Sadio Mané multado e afastado da partida com o Hoffenheim

JN Hoje às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado do Bayern, Sadio Mané, foi afastado da partida com o Hoffenheim, pela direção do clube alemão, por ter agredido Leroy Sané, no balneário após o duelo com o Manchester City, na Liga dos Campeões.

Além do castigo, o jogador foi também multado devido a "má conduta", informou o clube em comunicado, sem dar detalhes.

Na terça-feira à noite, Mané e Sané desentenderam-se nos últimos minutos do jogo, devido a um lance em que o senegalês pediu profundidade num passe. Houve troca azeda de palavras no balneário, momento em que Mané terá dado um murro ao companheiro alemão.

PUB

Contratado no verão, o jogador participou em 32 jogos com a camisola do Bayern e marcou 11 golos.