Avançado do Estugarda revela a verdadeira identidade

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 13:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Silas Katompa Mvumpa, antigamente conhecido por Silas Wamangituka, comunicou ao clube o verdadeiro nome e idade, alegando ter sido vítima de manipulação por parte do agente.

O Estugarda emitiu um comunicado onde explica que o agente de Silas manipulou o jogador para mudar a identidade e idade. Em novembro de 2017, Silas viajou do Congo para a Bélgica com um visto com o nome real de Silas Katompa Mvumpa, para ir às captações do Anderlecht. Pouco tempo depois, o clube deu a conhecer a intenção de contratar o jogador, mas como o seu visto estava expirado Silas pretendia viajar para o Congo para regressar com um novo visto a fim de assinar contrato.

É neste momento que um agente convenceu Silas que se regressasse ao Congo não poderia voltar à Europa. O jogador confiou no agente e foi viver com ele para Paris, onde mudou de nome para Silas Wamangituka (um dos nomes do pai) e alterou a data de nascimento para 6 de outubro de 1999, um ano mais tarde do que a data real.

"Nos últimos anos vivi constantemente no medo e preocupado pela minha família no Congo. Foi um passo difícil para tornar esta história pública e eu não o teria feito se o Estugarda não fosse como uma segunda casa para mim e um local seguro", referiu Silas.

O Estugarda afirmou que está em contacto com a Liga de Futebol Alemã e com a Federação Alemã mas não teme nenhuma consequência para o jogador, visto que este tem um passaporte congolês válido com os seus dados pessoais corretos.

Silas Katompa Mvumpa marcou 13 golos e fez 5 assistências esta temporada em todas as competições.