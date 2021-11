Avançado do Nápoles sofre múltiplas fraturas no rosto durante jogo

Ontem às 23:28 Facebook

O futebolista nigeriano do Nápoles Victor Osimhen sofreu "múltiplas fraturas no rosto e deslocamento da órbita do olho esquerdo" em consequência de um choque com o central do Inter Milão Milan Skriniar

"O jogador será operado nos próximos dias e permanecerá a noite de domingo para segunda sob observação no Hospital Niguardia, em Milão", informou o Nápoles em comunicado publicado no seu 'site'.

O ex-atacante dos franceses do Lille, de 22 anos, abandonou o relvado depois de ter chocado num lance aéreo, aos 55 minutos, na partida frente ao Inter, com o central eslovaco Milan Skriniar, a contar para a 13ª jornada da Liga italiana, que terminou com a vitória da equipa de Milão por 3-2.

Victor Osimhen já tinha sofrido um traumatismo craniano no final da partida diante da Atalanta, na época passada, em fevereiro de 2021, na 23.ª jornada da Serie A, tendo sido retirado do relvado numa maca, depois de bater com a cabeça violentamente no chão na sequência de uma disputa de bola com um adversário.

O internacional nigeriano do Nápoles, atual líder do campeonato italiano, de 22 anos, chegou a perder brevemente a consciência, mas recuperou a caminho para o hospital em Bérgamo, tendo sido posteriormente diagnosticado com um traumatismo craniano.