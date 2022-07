Avançado eslovaco reforça Boavista e pode custar dois milhões de euros

Róbert Bozenik chegou há dois dias ao Bessa e vai reforçar o ataque dos axadrezados.

Depois de perder Petar Musa para o Benfica o treinador Petit vai receber um reforço para o ataque. Segundo apurou o JN, o avançado Róbert Bozeník já está há dois dias na cidade do Porto para se juntar aos axadrezados. O JN sabe que o atacante eslovaco de 22 anos chega por empréstimo do Feyenoord, com opção de compra de dois milhões de euros.

Bozeník esteve emprestado aos alemães do Dusseldorf na época passada, onde em 21 jogos marcou dois golos. Com 1,88 metros, já foi internacional pela seleção da Eslováquia em 25 ocasiões, tendo apontado cinco golos.

Depois de Robson, Sasso, Bruno Lourenço e Salvador Agra, Bozeník torna-se no quinto reforço do Boavista, que continua a aprimorar o plantel para melhorar a 12ª posição na Liga, alcançada na época transata.