Avançado marcou golo da vitória e Ronaldo mostrou desdém

JN Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Autor do golo da vitória sobre o Al Nassr de Cristiano Ronaldo nas meias finais da Taça da Arábia Saudita, Jean-David Beauguel, avançado do Al-Wedha, revelou-se desiludido com o comportamento do português, no fim da partida.

"Ele apertou-me a mão sem olhar para mim, com um ar de desdém. Compreendo que estivesse chateado com a derrota, por ser muito competitivo, mas a sua atitude surpreendeu-me. Mesmo em campo, estava irritado, gritava com os colegas de equipa", afirmou o francês, de 31 anos. A cumprir a sua primeira temporada no Médio Oriente, jogou nos checos do Plzen nas quatro épocas anteriores.

Afastado da Taça, o campeonato saudita é o único troféu que CR7 pode conquistar, nesta temporada. Porém, a tarefa não se afigura fácil: a poucas jornadas do fim, o Al Nassr tem três pontos de desvantagem, com um jogo a mais, sobre o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo. Assim, o capitão da seleção portuguesa corre o risco de não ganhar troféus, pelo segundo ano consecutivo.