Avançado Pablo Sarabia integrou treino do Sporting

O avançado Pablo Sarabia integrou o treino do Sporting, que prepara a receção ao Paços de Ferreira, da 28.ª jornada da I Liga de futebol, após ter estado ao serviço da seleção espanhola, informou, nesta quinta-feira, o campeão nacional.

O jogador emprestado aos leões pelo Paris Saint-Germain 'bisou' na vitória da Espanha, no particular de terça-feira com a Islândia (5-0), e nesta quinta-feira já esteve presente no apronto sob as ordens do treinador Ruben Amorim.

Ainda ausentes dos trabalhos continuam o 'capitão' Sebastián Coates e Manuel Ugarte (Uruguai), Islam Slimani (Argélia), Dário Essugo (seleção portuguesa de sub-19) e Gonçalo Esteves (seleção portuguesa de sub-18).

Na sexta-feira, o Sporting volta a treinar na Academia Sporting, em Alcochete, pelas 10.30 horas, à porta fechada.

A receção ao Paços de Ferreira está agendada para domingo, às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.