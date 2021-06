Avançado que jogou com identidade falsa suspenso e multado

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Silas Katompa Mvumpa foi suspenso durante três meses e multado em cerca de 30 mil euros por ter utilizado uma identidade falsa. O Estugarda, clube alemão, emitiu um comunicado esta semana onde refere que o jogador admitiu ter jogado nesta situação devido a uma manipulação do agente.

A decisão da Federação Alemã de Futebol tem como base a prática de conduta antidesportiva por parte do jogador congolês.

"Era claro para o jogador e para nós que o Silas iria ser sancionado pela Federação e é assim que tem de ser de acordo com a lei. Ao mesmo tempo, o veredicto tem em consideração as circunstâncias excecionais do caso", referiu o Estugarda em comunicado no site oficial.

A suspensão provavelmente não afetará o jogador dentro de campo, visto que em março lesionou-se com gravidade frente ao Bayern Munique e só deverá regressar à competição em novembro.