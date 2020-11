Avançado Raul Jimenéz operado com sucesso a fratura no crânio

JN/Agências Hoje às 10:57 Facebook

O futebolista mexicano Raul Jiménez foi operado com sucesso a uma fratura no crânio sofrida no domingo no jogo com o Arsenal, anunciou o Wolverhamtpon, clube orientado pelo português Nuno Espírito Santo.

"O Raul está bem, depois de ter sido operado na noite passada, num hospital de Londres", refere o comunicado dos "Wolves", que no domingo venceram o Arsenal por 2-1, em jogo da 15.ª jornada da liga inglesa.

O comunicado refere que Jiménez, que já representou o Benfica, "recebeu a visita da sua companheira, Daniela, e vai ficar sob observação durante alguns dias".

O Wolverhamtpon, equipa na qual alinham vários jogadores portugueses, agradeceu o apoio dado pela equipa médica do Arsenal, quando o jogador se lesionou, logo nos minutos iniciais do encontro, disputado no estádio Emirates, em Londres.

No domingo, o ponta de lança mexicano protagonizou um choque de cabeças com o brasileiro David Luiz, que inspirou muitos cuidados e obrigou à intervenção das equipas médicas de ambas as equipas e à interrupção do jogo durante 10 minutos.

Jiménez, que foi substituído pelo jovem português Fábio Silva, contratado ao F. C. Porto por 40 milhões de euros, foi depois transportado de ambulância para o hospital.