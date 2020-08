Avançado Zé Luís em isolamento profilático

JN Hoje às 14:54 Facebook

O ponta de lança cabo-verdiano teve "contacto de alto risco" com um infetado com covid-19 e, apesar de ter testado negativo ao novo coronavírus, falhou, esta segunda-feira, o arranque dos trabalhos dos campeões nacionais no centro de estágios do Olival.

Depois de três semanas de férias, que se seguiram à conquista do campeonato e da Taça de Portugal, o F. C. Porto está de regresso aos treinos, numa sessão em que Sérgio Conceição contou com 27 jogadores.

Marcano continua a recuperar de uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e esteve no Olival, ao contrário do que aconteceu com Zé Luís.

O avançado está a fazer isolamento profilático em casa na sequência de um contacto direto com uma pessoa infetada com covid-19, algo que se deve manter nos próximos dias, muito embora o teste feito ao cabo-verdiano tenha sido negativo.