JN Hoje às 19:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O Desportivo das Aves vai vencendo ao intervalo o Benfica, no jogo de abertura da 16.ª jornada da Liga, que decorre no Estádio da Luz. O iraniano Mohammadi foi o autor do único golo até ao momento.

O primeiro golo na Luz surgiu de um lance individual de Mohammadi que driblou Ferro, simulou o cruzamento, e rematou sem hipóteses para Vlachodimos. Belo lance do jogador iraniano.