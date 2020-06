Aves "disponível" para esclarecer relações com o Benfica

Hoje às 21:35 Facebook

A SAD avense reagiu às notícias que levantam suspeitas sobre as relações com as águias e garante estar "totalmente disponível para colaborar com a justiça".

Em comunicado, o Aves reagiu, oficialmente, às notícias sobre alegadas relações ilegais com o Benfica nas últimas épocas, nomeadamente no que diz respeito às transferências de jogadores. A SAD do clube avense adiantou ainda a abertura de uma auditoria externa.

"Na sequência das notícias dos últimos dias, que envolvem a SAD do Aves, a atual administração garante estar totalmente disponível para colaborar com a justiça no apuramento de responsabilidades, de modo a repor o seu bom nome. Atenta ao evoluir da situação, a SAD do Aves tinha já pedido uma auditoria externa ao exercício de administrações anteriores, que tem na sua posse e que está a ser analisada para eventual apuramento de responsabilidades", lê-se na nota, publicada este domingo.