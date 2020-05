Aves remarca eleições para 27 de junho

JN/Agências Hoje às 22:21 Facebook

As eleições dos órgãos sociais do Aves para o biénio 2020-2022 vão realizar-se em 27 de junho, após terem sido suspensas devido à pandemia de covid-19.

"A logística será adequada às restrições impostas pela legislação em vigor, contando-se com a responsabilidade dos sócios no cumprimento das mesmas durante a permanência no local. Atempadamente será anunciado o horário de funcionamento das urnas e as condições de realização da Assembleia Geral de tomada de posse", lê-se na convocatória assinada pelo presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Fernando Sineiro.

O sufrágio deveria ter ocorrido a 9 de maio e foi suspenso três semanas antes, sem candidaturas anunciadas e em articulação com as recomendações das autoridades sanitárias, transitando do estádio para o pavilhão do emblema de Santo Tirso.

"As candidaturas devem ser feitas em lista completa para todos os órgãos sociais e dar entrada na secretaria do clube (pavilhão) até às 18 horas de 17 de junho, ao cuidado do presidente da Assembleia-Geral, acompanhadas dos termos de aceitação de todos os candidatos. Para o exercício de voto estão elegíveis os sócios com idade superior a 18 anos e em pleno gozo dos seus direitos (quota de junho de 2020)", termina o documento.