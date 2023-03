AZ Alkmaar vence Real Madrid e defronta Sporting na UEFA Youth League

JN/Agências Hoje às 15:26 Facebook

O AZ Alkmaar voltou a surpreender na UEFA Youth League em futebol e vai ser o adversário do Sporting nas meias-finais da prova, depois de bater o Real Madrid por 4-0, em Alkmaar, nos Países Baixos.

A equipa neerlandesa, que já tinha surpreendido ao eliminar na ronda anterior os também espanhóis do Barcelona, assegurou pela primeira vez a presença nas meias-finais, depois de, na época passada, ter caído nos oitavos de final frente aos italianos da Juventus.

Esta quarta-feira, afastou o Real Madrid, vencedor da edição de 2019/2020 da UEFA Youth League, quando bateu na final o Benfica por 3-2.

Dois golos no espaço de quatro minutos, entre os 25 e os 29, apontados por Beukers e Poku, respetivamente, abriram caminho ao triunfo neerlandês, tendo o AZ Alkmaar sentenciado a partida com mais dois golos na etapa complementar, com um tento de Meerdink (78) e o bis de Beukers (85).

A formação neerlandesa vai medir forças com o Sporting nas meias-finais da prova, agendadas para 21 de abril, em Nyon, na Suíça, depois de os leões terem assegurado a passagem na terça-feira, ao baterem em Alcochete os ingleses do Liverpool por 1-0.

A outra meia-final, a disputar igualmente em Nyon, palco da final 4 da competição, vai opor os italianos do AC Milan, que na terça-feira derrotaram os espanhóis do Atlético de Madrid por 2-0, ao vencedor do encontro de hoje entre os alemães do Borussia Dortmund e os croatas do Hajduk Split.