Azuis e brancos abrem campeonato com receção ao Horta

O F. C. Porto inicia a defesa do título de andebol com uma receção ao Sporting da Horta, ditou o calendário da 1.ª Divisão Nacional, cujo arranque está agendado para 18 de setembro.

O sorteio foi feito de forma condicionada para que os quatro primeiros classificados da época 2020/21 só se possam defrontar após a oitava jornada. Também o Sporting e o Benfica não poderão jogar em simultâneo em casa.

O primeiro jogo entre os três grandes disputa-se à nona jornada, com o Benfica a receber o Sporting a 13 de novembro e a ir ao João Rocha a 23 de abril.

O clássico entre dragões e leões está marcado para 17 de novembro (11.ª ronda), no Dragão Caixa, com o campeão nacional a deslocar-se a Lisboa a 7 maio. A 11 de dezembro é a vez da formação da Luz receber os portistas (13.ª jornada), visitando a cidade Invicta a 21 de maio.

Antes do arranque do campeonato, a 4 e 11 de setembro, Sanjoanense e São Bernardo disputam o play-off de acesso à 1.ª Divisão.

Na época 2022/23 o campeonato será reduzido para 14 clubes, por isso, no final da temporada descem diretamente à 2.ª Divisão Nacional os dois últimos classificados e sobe o campeão do escalão secundário. A última vaga vai ser discutida num play-off entre os 13.º e 14.º posicionados da 1.ª Divisão e o segundo classificado da 2.ª Divisão.

Eis o calendário da 1.ª Divisão Nacional de andebol:

Jornada 1 (18 de setembro)

Águas Santas-Madeira SAD, F. C. Porto-Sp. Horta, Sanjoanense/São Bernardo-Póvoa AC, Sporting-Xico Andebol, Boa Hora-V. Setúbal, F. C. Gaia-Belenenses, ABC-Maia Ismai, Avanca-Benfica.

Jornada 2 (25 de setembro)

Benfica-Madeira SAD, Sp. Horta-Águas Santas, Póvoa AC-F. C. Porto, Xico Andebol-Sanjoanense/São Bernardo, V. Setúbal-Sporting, Belenenses-Boa Hora, Maia Ismai-F. C. Gaia, Avanca-ABC.

Jornada 3 (2 de outubro)

Madeira SAD-Sp. Horta, Águas Santas-Póvoa AC, F. C. Porto-Xico Andebol, Sanjoanense/São Bernardo-V. Setúbal, Sporting-Belenenses, Boa Hora-Maia Ismai, F. C. Gaia-Avanca, ABC-Benfica.

Jornada 4 (6 de outubro)

Benfica-Sp. Horta, Póvoa AC-Madeira SAD, Xico Andebol-Águas Santas, V. Setúbal-F. C. Porto, Belenenses-Sanjoanense/São Bernardo, Maia Ismai-Sporting, Avanca-Boa Hora, ABC-F. C. Gaia.

Jornada 5 (9 de outubro)

Sp. Horta-Póvoa AC, Madeira SAD-Xico Andebol, Águas Santas-V. Setúbal, F. C. Porto-Belenenses, Sanjoanense/São Bernardo-Maia Ismai, Sporting-Avanca, Boa Hora-ABC, F. C. Gaia-Benfica.

Jornada 6 (16 de outubro)

Benfica-Póvoa AC, Xico Andebol-Sp. Horta, V. Setúbal-Madeira SAD, Belenenses-Águas Santas, Maia Ismai-F. C. Porto, Avanca-Sanjoanense/São Bernardo, ABC-Sporting, F. C. Gaia-Boa Hora.

Jornada 7 (23 de outubro)

Póvoa AC-Xico Andebol, Sp. Horta-V. Setúbal, Madeira SAD-Belenenses, Águas Santas-Maia Ismai, F. C. Porto-Avanca, Sanjoanense/São Bernardo-ABC, Sporting-F. C. Gaia, Boa Hora-Benfica.

Jornada 8 (30 de outubro)

Benfica-Xico Andebol, V. Setúbal-Póvoa AC, Belenenses-Sp. Horta, Maia Ismai-Madeira SAD, Avanca-Águas Santas, ABC-F. C. Porto, F. C. Gaia-Sanjoanense/São Bernardo, Boa Hora-Sporting.

Jornada 9 (13 de novembro)

Xico Andebol-V. Setúbal, Póvoa AC-Belenenses, Sp. Horta-Maia Ismai, Madeira SAD-Avanca, Águas Santas-ABC, F. C. Porto-F. C. Gaia, Sanjoanense/São Bernardo-Boa Hora, Benfica-Sporting.

Jornada 10 (20 de novembro)

V. Setúbal-Benfica, Belenenses-Xico Andebol, Maia Ismai-Póvoa AC, Avanca-Sp. Horta, ABC-Madeira SAD, F. C. Gaia-Águas Santas, Boa Hora-F. C. Porto, Sporting-Sanjoanense/São Bernardo.

Jornada 11 (27 de novembro)

V. Setúbal-Belenenses, Xico Andebol-Maia Ismai, Póvoa AC-Avanca, Sp. Horta-ABC, Madeira SAD-F. C. Gaia, Águas Santas-Boa Hora, F. C. Porto-Sporting, Benfica-Sanjoanense/São Bernardo.

Jornada 12 (4 de dezembro)

Belenenses-Benfica, Maia Ismai-V. Setúbal, Avanca-Xico Andebol, ABC-Póvoa AC, F. C. Gaia-Sp. Horta, Boa Hora-Madeira SAD, Sporting-Águas Santas, Sanjoanense/São Bernardo-F. C. Porto.

Jornada 13 (11 de dezembro)

Belenenses-Maia Ismai, V. Setúbal-Avanca, Xico Andebol-ABC, Póvoa AC-F. C. Gaia, Sp. Horta-Boa Hora, Madeira SAD-Sporting, Águas Santas-Sanjoanense/São Bernardo, Benfica-F. C. Porto.

Jornada 14 (15 de dezembro)

Maia Ismai-Benfica, Avanca-Belenenses, ABC-V. Setúbal, F. C. Gaia-Xico Andebol, Boa Hora-Póvoa AC, Sporting-Sp. Horta, Sanjoanense/São Bernardo-Madeira SAD, F. C. Porto-Águas Santas.

Jornada 15 (22 de dezembro)

Avanca-Maia Ismai, Belenenses-ABC, V. Setúbal-F. C. Gaia, Xico Andebol-Boa Hora, Póvoa AC-Sporting, Sp. Horta-Sanjoanense/São Bernardo, Madeira SAD-F. C. Porto, Benfica-Águas Santas.

Jornada 16 (9 de fevereiro)

Madeira SAD-Águas Santas, Sp. Horta-F. C. Porto, Póvoa AC-Sanjoanense/São Bernardo, Xico Andebol-Sporting, V. Setúbal-Boa Hora, Belenenses-F. C. Gaia, Maia Ismai-ABC, Benfica-Avanca.

Jornada 17 (12 de fevereiro)

Madeira SAD-Benfica, Águas Santas-Sp. Horta, F. C. Porto-Póvoa AC, Sanjoanense/São Bernardo-Xico Andebol, Sporting-V. Setúbal, Boa Hora-Belenenses, F. C. Gaia-Maia Ismai, ABC-Avanca.

Jornada 18 (19 de fevereiro)

Sp. Horta-Madeira SAD, Póvoa AC-Águas Santas, Xico Andebol-F. C. Porto, V. Setúbal-Sanjoanense/São Bernardo, Belenenses-Sporting, Maia Ismai-Boa Hora, Avanca-F. C. Gaia, Benfica-ABC.

Jornada 19 (26 de fevereiro)

Sp. Horta-Benfica, Madeira SAD-Póvoa AC, Águas Santas-Xico Andebol, F. C. Porto-V. Setúbal, Sanjoanense/São Bernardo-Belenenses, Sporting-Maia Ismai, Boa Hora-Avanca, F. C. Gaia-ABC.

Jornada 20 (5 de março)

Póvoa AC-Sp. Horta, Xico Andebol-Madeira SAD, V. Setúbal-Águas Santas, Belenenses-F. C. Porto, Maia Ismai-Sanjoanense/São Bernardo, Avanca-Sporting, ABC-Boa Hora, Benfica-F. C. Gaia.

Jornada 21 (26 de março)

Póvoa AC-Benfica, Sp. Horta-Xico Andebol, Madeira SAD-V. Setúbal, Águas Santas-Belenenses, F. C. Porto-Maia Ismai, Sanjoanense/São Bernardo-Avanca, Sporting-ABC, Boa Hora-F. C. Gaia.

Jornada 22 (2 de abril)

Xico Andebol-Póvoa AC, V. Setúbal-Sp. Horta, Belenenses-Madeira SAD, Maia Ismai-Águas Santas, Avanca-F. C. Porto, ABC-Sanjoanense/São Bernardo, F. C. Gaia-Sporting, Benfica-Boa Hora.

Jornada 23 (9 de abril)

Xico Andebol-Benfica, Póvoa AC-V. Setúbal, Sp. Horta-Belenenses, Madeira SAD-Maia Ismai, Águas Santas-Avanca, F. C. Porto-ABC, Sanjoanense/São Bernardo-F. C. Gaia, Sporting-Boa Hora.

Jornada 24 (23 de abril)

V. Setúbal-Xico Andebol, Belenenses-Póvoa AC, Maia Ismai-Sp. Horta, Avanca-Madeira SAD, ABC-Águas Santas, F. C. Gaia-F. C. Porto, Boa Hora-Sanjoanense/São Bernardo, Sporting-Benfica.

Jornada 25 (30 de abril)

Benfica-V. Setúbal, Xico Andebol-Belenenses, Póvoa AC-Maia Ismai, Sp. Horta-Avanca, Madeira SAD-ABC, Águas Santas-F. C. Gaia, F. C. Porto-Boa Hora, Sanjoanense/São Bernardo-Sporting.

Jornada 26 (7 de maio)

Belenenses-V. Setúbal, Maia Ismai-Xico Andebol, Avanca-Póvoa AC, ABC-Sp. Horta, F. C. Gaia-Madeira SAD, Boa Hora-Águas Santas, Sporting-F. C. Porto, Sanjoanense/São Bernardo-Benfica.

Jornada 27 (14 de maio)

Benfica-Belenenses, V. Setúbal-Maia Ismai, Xico Andebol-Avanca, Póvoa AC-ABC, Sp. Horta-F. C. Gaia, Madeira SAD-Boa Hora, Águas Santas-Sporting, F. C. Porto-Sanjoanense/São Bernardo.

Jornada 28 (21 de maio)

Maia Ismai-Belenenses, Avanca-V. Setúbal, ABC-Xico Andebol, F. C. Gaia-Póvoa AC, Boa Hora-Sp. Horta, Sporting-Madeira SAD, Sanjoanense/São Bernardo-Águas Santas, F. C. Porto-Benfica.

Jornada 29 (28 de maio)

Benfica-Maia Ismai, Belenenses-Avanca, V. Setúbal-ABC, Xico Andebol-F. C. Gaia, Póvoa AC-Boa Hora, Sp. Horta-Sporting, Madeira SAD-Sanjoanense/São Bernardo, Águas Santas-F. C. Porto.

Jornada 30 (4 de junho)

Maia Ismai-Avanca, ABC-Belenenses, F. C. Gaia-V. Setúbal, Boa Hora-Xico Andebol, Sporting-Póvoa AC, Sanjoanense/São Bernardo-Sp. Horta, F. C. Porto-Madeira SAD, Águas Santas-Benfica.