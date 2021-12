JN/Agências Ontem às 22:06 Facebook

O F. C. Porto perdeu esta noite de quinta-feira, no recinto do Barcelona, por 38-31, em jogo da nona jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de andebol

Os catalães entraram fortes e dominaram a partida quase toda. Os dragões tentaram reagir, mas não tiveram argumento para contrariar o maior poderio adversário.

Apesar do desaire, os portistas continuam em sétimo lugar, com cinco pontos, fruto de duas vitórias, um empate e seis derrotas, estando a nove pontos do líder Kielce.