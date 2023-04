Azul de esperança mesmo sem o brilho do clássico

Portistas vencem Santa Clara, aproveitam o tropeção do Benfica e relançam a luta pelo título. Uribe e Namaso fizeram os golos dos dragões e Tagawa reduziu no fim para os insulares.

Duas semanas depois de ter entrado no jogo em casa com o Portimonense a 13 pontos do Benfica, o F. C. Porto acabou o de ontem com o Santa Clara muito mais perto do rival. A seis jornadas do fim do campeonato, são agora quatro os pontos que separam os dragões das águias, o que faz adivinhar um epílogo palpitante da competição, que talvez não estivesse no programa.

Ao contrário do que aconteceu no clássico da Luz, a equipa de Sérgio Conceição não jogou bem, deixou o último classificado acreditar até ao fim que podia tirar qualquer coisa da partida e lá conseguiu a terceira vitória seguida na Liga, que lhe permite manter bem acesa a chama do título. Sem muitos sinais da fragilidade que lhe deu a lanterna vermelha, o Santa Clara foi bravo, mas não somou pontos pela oitava jornada consecutiva e a ameaça de despromoção é cada vez mais real.