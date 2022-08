Azul forte na experiência num clássico com azia

Primeiro embate entre candidatos ao título vai aquecer um Dragão a rebentar pelas costuras.

À terceira jornada, eis-nos perante o primeiro clássico da época, que põe frente a frente as duas equipas mais fortes do campeonato anterior. Depois de terem protagonizado embates muito quentes na temporada passada, dentro e fora do campo, com vantagem desportiva para os dragões, F. C. Porto e Sporting voltam a testar-se, num jogo antecedido de uma transferência que deixou os leões sem o influente Matheus Nunes, contratado pelo Wolverhampton.

O assunto não podia passar ao lado do pré-jogo e Sérgio Conceição fez questão de entregar a proverbial má disposição para o homólogo leonino. "Desta vez, é o Ruben que está um bocadinho aziado", atirou o técnico portista, ao que Amorim respondeu com diplomacia, mas sem esconder o incómodo pela saída de um dos jogadores mais influentes da equipa de Alvalade.