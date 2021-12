Azul profundo resiste à pressão no regresso ao topo

Miguel Pataco Hoje às 22:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Mesmo sem Sérgio Conceição no banco, dragões somam a décima vitória seguida na Liga antes do duplo compromisso com o Benfica. Fôlego vizelense durou pouco

Desafio superado com tranquilidade e inteligência. Depois das vitórias de Sporting e Benfica, o F. C. Porto resistiu à pressão, não só a imposta pelos rivais na luta pelo título, mas também a protagonizada pela equipa de Álvaro Pacheco nos primeiros minutos de um duelo que o dragão resolveu com uma leitura de jogo quase perfeita. A profundidade azul e branca quebrou a resistência minhota e, mesmo castigado, Sérgio Conceição festejou uma inédita 10.ª vitória seguida na Liga.

Com 4970 adeptos a transformarem o Estádio do Vizela numa autêntica panela de pressão - os da casa nunca deixaram de apoiar, mesmo a perder por 4-0! -, e a equipa minhota foi na onda. Muito pressionante, condicionou a saída de bola azul e branca, mas quando a intensidade baixou, a resposta portista foi fatal como o destino. Otávio viu o espaço que sobrava nas costas da defesa vizelense e assistiu Luis Díaz para o primeiro golo da noite (14 m). A mesma fórmula, mas com os protagonistas invertidos, resultou no 0-2: desta vez foi Taremi a lançar Díaz e o colombiano serviu, de bandeja, o internacional português.

Em apenas cinco minutos, o F. C. Porto dava um passo de gigante rumo aos três pontos, que até podiam ter ficado selados na primeira parte, não fosse mais uma noite para esquecer de Taremi em frente à baliza e uma cerimónia pouco habitual em Díaz. Mesmo em cima do intervalo, Schettine fez Diogo Costa voar e o avançado do Vizela seria protagonista, na segunda parte, mas por maus motivos.

Já depois de Zaidu ter escrito e protagonizado, a solo, a jogada do 0-3 (47 m), Kiko acertou no poste da baliza portista. Na tentativa de chegar à recarga, Schettine acertou em cheio com a bota no peito do guarda-redes portista. Alertado pelo VAR e depois de ver as imagens, Hélder Malheiro mostrou vermelho direto ao avançado brasileiro. O quarto e último da noite fria de Vizela nasceu de um canto de Vitinha desviado para a própria baliza por Samu. O dragão soma e segue antes do duplo compromisso com o Benfica.

Mais: Com uma assistência e um golo, Otávio foi MVP do jogo, bem secundado por Vitinha. Schettine estava a ser o melhor do Vizela até à expulsão.

Menos: A defesa minhota ficou mal nas fotografias dos primeiros golos e Ofori traiu a armadilha do fora de jogo. Taremi voltou a não ser eficaz no ataque

PUB

Árbitro: Algumas dúvidas na expulsão de Schettine. O avançado acertou no peito de Diogo Costa, mas ficou a sensação que foi por tentar jogar a bola

Veja o resumo do jogo: