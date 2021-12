B SAD estranha que jogo em Vizela ainda não tenha sido adiado

Nuno A. Amaral Hoje às 11:06 Facebook

Clube liderado por Rui Pedro Soares critica Liga por não se ter pronunciado sobre o adiamento.

Em comunicado, a B SAD mostra estranheza pelo facto de a Liga de Clubes não ter ainda adiado o jogo da próxima segunda-feira em Vizela, que em teoria devia fechar a 13.ª jornada do campeonato.

"Como já foi objeto de comunicação médica à Liga, todo o plantel da equipa profissional e da equipa de sub-23 da B SAD, com exceção de um jogador que se encontra na África do Sul, está em isolamento até 10 de dezembro. Todos os elementos da equipa técnica estão em isolamento. Todos os elementos do departamento clínico estão em isolamento. Esta indisponibilidade foi ordenada pelas autoridades de saúde no contexto da epidemia de covid-19, o que constitui um caso evidente de força maior", pode ler-se.

"Por virtude desta situação, os jogadores da B SAD têm estado e continuarão impedidos de treinar. Nenhum jogador, nenhum treinador e nenhum elemento do departamento clínico se poderá apresentar em Vizela para o jogo agendado para a próxima segunda-feira. Estão legalmente obrigados a permanecer em casa", acrescenta a nota.

"Segundo o art. 8º dos seus Estatutos, a Liga e os seus órgãos e associados nas suas relações associativas e desportivas devem observar, entre outros, os princípios da legalidade, da igualdade, da ética, da lealdade e da verdade desportiva e da proteção do bom nome do futebol profissional [...] No presente caso, por motivo de força maior, essas condições não estão asseguradas, desde logo porque uma das equipas está impedida de treinar e não poderá apresentar ao jogo um único jogador, treinador ou membro do departamento clínico, o que é do conhecimento da Liga [...] Nestes termos, estranha-se que a Liga ainda não tenha adiado a realização do jogo entre Vizela e B SAD", diz o comunicado.

Recorde-se que o jogo da 13.ª jornada entre o Tondela e o Moreirense, que devia realizar-se este sábado, já foi adiado, pelo facto de o clube tondelense ter o plantel em isolamento, depois de terem sido diagnosticados cinco casos de covid-19 no plantel.