Báez inicia defesa do título no Estoril Open com triunfo em jogo exigente

Rui Almeida Santos Hoje às 16:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O argentino ​​​​​​​Sebastián Báez iniciou a defesa do título conquistado na edição anterior do Estoril Open com um triunfo frente ao experiente Radu Albot. O compatriota Pablo Cachín também se apurou para a segunda ronda.

Sebastián Báez, campeão em título do Estoril Open, teve de se aplicar para superar o moldavo Radu Albot, na ronda inaugural do quadro principal do torneio português.

Apesar de ter vencido por 2-0, ambos os parciais foram exigentes,​​​​​​ marcados por alguma inconstância no serviço dos dois jogadores.

PUB

Báez venceu o primeiro set por 7-5, mas foi no segundo parcial que sentiu maiores dificuldades. Mesmo limitado por problemas numa coxa, o argentino foi capaz de recuperar de um "break" no jogo que poderia valer a vitória no segundo set a Albot (5-3), serviu para fechar o encontro, mas viu o moldavo recuperar e levar a decisão para o "tie-break", que Báez venceu por 7-3.

No jogo que abriu o quadro principal do torneio português, o argentino Pablo Cachín superou Chun Tseng, de Taiwan, por 2-0, com um duplo 6-4.

Na sessão noturna desta segunda-feira destaque para as aparições dos consagrados Diego Schwartzman (36.º no ranking ATP) e Fabio Fognini (97.º), frente aos italianos Cecchinato e Giannessi, respetivamente.

Esta terça-feira marca a estreia do quarteto português presente no quadro principal do Estoril Open.

O número 1 nacional, Nuno Borges, defronta o francês Halys, enquanto João Sousa joga com o italiano Zeppieri. Pedro Sousa mede forças com o jovem talento gaulês van Assche, e Henrique Rocha terá uma missão complicada perante o espanhol Zapata Miralles.

Realce ainda para as estreias de Miomir Kecmanovic, Ben Shelton e Dominic Thiem, perante Nardi, Lestienne e Ofner, por esta ordem.