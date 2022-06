Bah chega à Luz ansioso por mostrar serviço

O lateral direito dinamarquês Alexander Bah chegou, na segunda-feira à noite, a Lisboa para ser oficializado como reforço e garantiu estar entusiasmado. "Estou muito feliz e orgulhoso por estar aqui", afirmou à chegada ao aeroporto Humberto Delgado.

Com 24 anos, o atleta assina na terça-feira contrato - já fez exames médicos - e é o terceiro jogador contratado para a próxima época, depois de Musa (ex-Boavista) e Ristic (ex-Montpellier).

O Benfica paga oito milhões de euros ao Slavia de Praga pela transferência do atleta, que se compromete por cinco temporadas. Com 24 anos, estreou-se pela seleção dinamarquesa em 2020 e conta com três internacionalizações.