Bah de pedra e cal no ataque à "Champions"

Roger Schmidt mantém confiança no lateral, apesar da expulsão na Taça com o Braga

Alexander Bah atravessa uma fase de alguma instabilidade exibicional e em Braga viu o cartão vermelho, após uma entrada imprudente, o que acabou por limitar o rendimento da formação encarnada. Apesar da falha, Roger Schmidt, sabe o JN, mantém a confiança no lateral e reserva-lhe o estatuto de titular frente ao Brugge, na partida da Liga dos Campeões, na Bélgica.

O defesa, que com o Casa Pia marcou um golo que levantou a Luz, tem apresentado um ciclo exibicional com altos e baixos, estes essencialmente na vertente defensiva. Já na anterior visita a Braga revelara deficiência posicional no primeiro golo e uma falha evidente no terceiro.