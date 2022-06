Bah deve chegar segunda ou terça-feira a Lisboa

André Bucho Hoje às 00:07 Facebook

Lateral dinamarquês virá a Lisboa oficializar contrato de cinco anos. Custará cerca de oito milhões de euros

O anúncio de Alexader Bah como reforço está para breve. O lateral dinamarquês, que não foi convocado para os atuais compromissos da seleção, apesar de já somar três internacionalizações, é esperado, segundo apurámos, entre hoje e amanhã em Lisboa, de forma a oficializar a mudança para o emblema da Luz, onde terá à espera um vínculo válido para as próximas cinco temporadas. Para assegurar os serviços do jogador, de 24 anos, o Benfica pagará um valor a rondar os oito milhões de euros aos checos do Slavia de Praga.

Bah chega aos encarnados depois de temporada e meia ao serviço do clube da República Checa, onde apresentou rendimento elevado que despertou a atenção de vários emblemas europeus. Disputou 68 jogos, marcando sete golos e assinando quinze assistências. O lateral direito chega à Luz para disputar a posição com o brasileiro Gilberto, o titular na temporada passada.