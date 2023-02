Bah lamenta expulsão contra o Braga

Alexander Bah utilizou as redes sociais para pedir desculpa aos adeptos do Benfica, depois de ter sido expulso, aos 31 minutos, no jogo com o Braga, dos quartos-de-final da Taça de Portugal. O defesa direito deu um forte pisão no tornozelo de Pizzi e, após consulta ao VAR, Tiago Martins expulsou o dinamarquês.

"Peço desculpa por vos ter desapontado hoje. A forma como lutámos deixa-me orgulhoso de fazer parte desta equipa", escreveu o defesa no Instagram.

Bah pediu desculpa aos adeptos encarnados Foto: D.R.

Bah vai cumprir um jogo de castigo, falhando assim a receção dos encarnados ao Boavista, a contar para a 21.ª jornada da Liga.

O dinamarquês chegou esta temporada à Luz e, na época de estreia, já leva 31 jogos ao serviço do Benfica, com um registo de um golo e cinco assistências.