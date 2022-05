Bah pode reforçar o Benfica

Alexander Bah, internacional dinamarquês, está perto de ser reforço do Benfica. Com 24 anos, o lateral direito alinha no Slavia de Praga, clube a que está ligado até 2025.

O futebolista joga no emblema checo há duas épocas, depois de ter representado o Sonderjyske, no seu país natal, e ainda o HB Koge e o Naesby.

Na seleção dinamarquesa, tem duas internacionalizações, tendo feito a sua estreia em 2020. É um dos jogadores pedidos pelo treinador alemão Roger Schmidt, que vai orientar o Benfica a partir da próxima temporada.

Segundo o site Transfermarket, o jogador está avaliado em seis milhões de euros.