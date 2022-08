Bah titular no Benfica diante do Paços de Ferreira

O Benfica defronta, esta terça-feira, no Estádio da Luz, o Paços de Ferreira em jogo em atraso a contar para a terceira jornada da Liga. Bah é a grande novidade no onze dos encarnados.

Para este encontro, Roger Schmidt não pode contar com os lesionados Lucas Veríssimo e João Victor. Do lado dos castores, César Peixoto tem 12 jogadores indisponíveis: Jorge Silva, Ilori, Luiz Carlos, Gaitán, Jordi, Pedro Ganchas e João Vigário (lesionados), Uilton. Matchoi e Butzke (castigados) bem como Ferigra, que não estava inscrito na data original do encontro.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, Morato, Grimaldo; Florentino e Enzo; Neres, João Mário, Rafa; Ramos

Suplentes: Helton, Gilberto, Vertonghen, Ristić, António Silva, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Musa, Henrique Araújo

Onze do Paços de Ferreira: Zé Oliveira; Delgado, Nuno Lima, Flávio Ramos, Antunes; Rui Pires e Holsgrove; Thomas, Kayky e Luís Bastos; Koffi

Suplentes: Jeimes, Fernando Fonseca, Vasco Sousa, Ibrahim, Arthur Sales

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas e a arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto). O VAR será Hélder Malheiro (Lisboa).