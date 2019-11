Bahrain de Hélio Sousa volta a empatar

Hoje às 17:03 Facebook

O Bahrain, orientado pelo treinador português Hélio Sousa, empatou a zero, esta terça-feira, com o Iraque, em Amã, na Jordânia, em jogo da segunda fase de qualificação da zona asiática para o Mundial2022.

No estádio Internacional de Omã, casa emprestada do Iraque, o Bahrain somou o segundo nulo consecutivo, depois do nulo em Hong Kong, e manteve a segunda posição do grupo C, com nove pontos, a dois do adversário desta ronda e líder.

O empate foi uma vez mais o resultado verificado entre ambas as seleções, que procuram o primeiro lugar do grupo e a qualificação direta para a terceira eliminatória e que na primeira jornada de defrontaram, em Riffa, numa partida que terminou 1-1.

Na próxima jornada, a 25 de março de 2020, o Bahrain recebe o Camboja, que segue na última posição do grupo C, com apenas um ponto conquistado. No outro encontro da ronda, o Irão (terceiro, com seis) recebe Hong Kong (quarto, com cinco).