Bailarina bracarense na final da Dance World Cup 2020

A jovem bailarina bracarense Carolina Costa conquistou cinco medalhas de ouro, tendo conseguido o apuramento para a final da Dance World Cup 2020, durante esta terça-feira, na semifinal portuguesa da prova, realizada na Figueira da Foz.

Carolina Costa, de 13 anos, conquistou ao todo dez medalhas, cinco de ouro, quatro de prata e uma de bronze, com pontuações obtidas nos dois solos de ballet clássico que apresentou (Harlequinade - 93,67 e Medora - 93,43), as mais altas em todas as categorias do escalão "Children", entre mais de 300 coreografias, valendo o apuramento para a final da Dance World Cup, que se realizará em Roma, entre os dias 26 de junho e 4 de julho, com mais de 7.500 crianças e jovens, de 55 países, depois de em 2019 ter sido em Braga.

A Dance World Cup destaca-se por reunir num só evento quase todas as modalidades da dança, desde o ballet clássico, contemporâneo, hip-hop, street dance, acro dance, jazz, sapateado, comercial e folclore nacional. Na edição deste ano terá também danças de salão.

Carolina Costa, que integrou a comitiva do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, afirmou ao JN estar "muito feliz" com os resultados conseguidos nesta semifinal e por ter obtido o apuramento para a final "com dez coreografias".

"Tenho de destacar a medalha de ouro que consegui em solo de ballet com variação de repertório, que era o maior objetivo que tinha para esta competição e para o qual trabalhei intensamente nos últimos dois meses. E quero agradecer de uma forma muito especial a todos os meus professores, familiares e colegas do Conservatório Annarella Sanchez por todo o apoio que me dão diariamente, bem como à minha família, pois sem eles nada disto seria possível. É uma enorme honra para mim voltar a representar Braga e Portugal na final, que se vai realizar em Roma", salientou Carolina Costa, dedicando todas as medalhas conquistadas à "amiga e antiga colega na Ent'Artes (de Braga) Mafalda Rodrigues, que teve uma enorme perda no primeiro dia da competição".