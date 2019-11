Baixa no Ajax: David Neres só no próximo ano

Hoje às 15:46 Facebook

O treinador do Ajax, Erik ten Hag anunciou que David Neres, uma das estrelas da equipa, só volta aos relvados no próximo ano, devido a uma lesão contraída na partida contra o Chelsea, a contar para a Liga dos Campeões.

David Neres contraiu uma lesão no menisco e foi obrigado a sair aos 72 minutos de jogo frente ao Chelsea. O avançado brasileiro vai falhar os restantes jogos até ao final do ano e portanto só regressa aos relvados depois da paragem de inverno, como informou o técnico dos holandeses, Erik ten Hag: "Vamos perder o Neres até à paragem de inverno. É muito frustrante, para ele e para a equipa. Ele estava a passar um bom momento de forma".

David Neres é uma das peças fundamentais do Ajax e os números falam por si. Esta época já conta com 6 golos em 12 jogos no campeonato holandês. Na época passada, assumiu-se como uma das figuras da equipa, marcou 12 golos e fez 15 assistências, tendo atuado em praticamente todos os jogos da equipa. Foi crucial na conquista do campeonato, da taça e na chegada às meias-finais da Liga dos Campeões.