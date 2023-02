Baixar o ruído da Taça e lucrar com perdas do clássico

Artur Jorge aproveitou a antevisão do jogo de hoje com o Marítimo para criticar a forma incorreta como entende ter sido analisado o apuramento do Braga para as meias-finais da Taça de Portugal, no recente duelo com o Benfica. A ocasião serviu também para o técnico manifestar que, apesar de a equipa que dirige acusar "alguma mossa" do jogo de quinta-feira, é possível alcançar hoje no reduto do Marítimo a 15.ª vitória em 20 jogos do campeonato.

Para Artur Jorge, "há uma tentativa de desvalorizar" a passagem do Braga às meias-finais, após o êxito no desempate por penáltis, frente ao Benfica. "Lamento que haja algum ruído em demasia quanto ao jogo anterior, mas podem fazer o que quiserem, ninguém vai tirar o mérito à vitória, à capacidade que a equipa teve, como se comportou e ao trabalho dos jogadores", frisou.

"Nós e os nossos adeptos não nos deixaremos influenciar ou afastar do nosso caminho [...]. Foi uma vitória justíssima do Braga frente a um Benfica forte, mas fomos mais competentes", acrescentou.