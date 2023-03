Baixas e regressos no F. C. Porto antes do jogo com o Portimonense

O F. C. Porto treinou esta quinta-feira com os jogadores que estiveram ao serviço das seleções a regressarem, mas Sérgio Conceição continua com várias baixas.

Sérgio Conceição já pôde contar com Zaidu, Grujic, Uribe, Eustaquio e Taremi no treino desta quinta-feira do F. C. Porto, após terem estado ao serviço das respetivas seleções nacionais, segundo informou o clube azul e branco no site oficial.

Porém, o treinador dos dragões não conta ainda com Diogo Costa, João Mário, Pepe, João Marcelo e Evanilson, que continuam a recuperar de problemas físicos. O F. C. Porto defronta o Portimonense no próximo domingo, às 20.30 horas.