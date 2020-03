Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal foi adiada

Lusa Hoje às 16:42 Facebook

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, quinta prova do nacional de todo-o-terreno e que se deveria realizar entre 8 e 10 de maio, foi adiada para data a determinar, devido à pandemia da Covid-19.

"A secção de Motorismo da SAR entende que não há condições que permitam manter o agendamento da prova para maio próximo, pelo que decidiu proceder ao adiamento da mesma", refere a organização em comunicado.

Na mesma nota, a SAR Motorismo diz que o "foco de todos deve passar pela proteção individual com confinamento social", na esperança de que todos possam ultrapassar a crise sanitária que se vive "no mais breve espaço de tempo possível".

O campeonato nacional de todo-o-terreno conta com sete provas: Baja Vindimas do Alentejo, Baja ACP, Baja do Pinhal, Baja de Loulé, Baja Capital dos Vinhos, Baja Idanha-a-Nova e Baja Portalegre.