Balasar: casa nova para poder sonhar mais alto

Construção do Complexo Lino Araújo foi o ponto de viragem do clube poveiro da A. F. Porto. Crescimento sustentado é máxima imperativa.

A construção do Complexo Desportivo Lino Araújo, em 2019, foi o ponto de viragem para a Associação Desportiva Cultural Balasar, que agora está estabilizada e procura criar uma base forte, dentro e fora de campo, para sonhar mais alto. Por enquanto, o clube da Póvoa de Varzim encontra-se no sétimo lugar da Série 2 da Divisão de Honra da A. F. Porto.

Quando José Cancela chegou, em 2012, para presidir a Direção, encontrou um clube instável financeiramente, com apenas uma equipa federada e que jogava num campo pelado. Além do extremo rigor financeiro aplicado nos últimos dez anos, o principal ponto de viragem foi a construção de novas infraestruturas, em 2019, que mudaram completamente a vida do Balasar. "Como na A. F. Porto não se pode jogar em pelado, a partir da 2.ª Divisão, andávamos sempre com a casa às costas. Além do enorme trabalho de logística, não era a situação ideal para evoluir um projeto", começa por explicar o presidente.