Bale doa 569 mil euros a Hospital de Cardiff onde nasceu

Gareth Bale, jogador galês do Real Madrid, revelou, esta quarta-feira, ter doado 500 mil libras (569 mil euros) ao hospital de Cardiff onde nasceu, como contributo na luta contra a pandemia da Covid-19.

"O Hospital Universitário do País Gales ocupa um lugar especial no meu coração. Foi aqui que nasci e tem sido um grande apoio para os meus amigos e familiares e para a comunidade em geral", disse o internacional galês, de 30 anos, num vídeo publicado na conta do Conselho de Saúde de Cardiff na rede social Twitter.

Mais adiante, Bale enviou uma mensagem a todos profissionais de saúde: "Eu e minha família gostaríamos de vos demonstrar o nosso apoio. Continuem a fazer um bom trabalho. Têm sido extraordinários e agradeço-vos muito por isso", disse o avançado do Real Madrid, que estendeu ainda o seu agradecimento a todo o sistema público de saúde do Reino Unido.

No País de Gales, há registo até esta quarta-feira de 624 mortos em consequência da pandemia do coronavírus e de mais de oito mil casos de infeção.