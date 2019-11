Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:23 Facebook

O País de Gales carimbou, esta terça-feira, a passagem à fase final do Euro2020 e, durantes os festejos, Bale fez uma pequena provocação ao Real Madrid.

O jogador do Real Madrid usou uma bandeira que pertencia a um adepto, que brincava com as propriedades de Bale: "Gales, Golfe, Madrid. Nesta ordem", dizia a bandeira.

O atleta, lesionado há várias semanas mas que foi chamado por Ryan Giggs para os trabalhos da seleção, não se poupou nos festejos com essa bandeira.