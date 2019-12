Bale recebeu um taco de golfe no jantar de Natal do Real Madrid (com o que isso significa)

Hoje às 10:47 Facebook

A equipa do Real Madrid reuniu-se para um jantar de Natal e o "amigo secreto" de Gareth Bale ofereceu-lhe um taco de golfe, desporto que envolve o atleta numa polémica com o clube espanhol.

A polémica entre Gareth Bale e o Real Madrid já vem de longa data, quando o treinador Zinedine Zidane referiu que não queria a permanência do galês no plantel. O extremo dos merengues esteve também envolvido num incidente por ter faltado a um suposto treino para jogar golfe, passatempo preferido do atleta, que já referiu que é o único desporto que vê em casa. No mês passado, a polémica intensificou-se durante os festejos da qualificação para o Euro 2020 do País de Gales, quando Gareth Bale celebrou com uma bandeira com as seguintes palavras, por ordem. "Gales, Golfe, Madrid".

Esta semana, a equipa do Real Madrid juntou-se para um jantar de Natal e fizeram a habitual troca de prendas. Gareth Bale recebeu um taco de golfe do seu "amigo secreto", cuja identidade é desconhecida.

Segundo a imprensa espanhola, o galês foi dos primeiros jogadores a abandonar o jantar.