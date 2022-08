Balizas agitam mercado em Inglaterra

Bernd Leno, no Fulham, e Kasper Schmeichel, de saída do Leicester, agitaram o mercado de transferências em Inglaterra. Hugo Gomes, do Rio Ave, tem novo clube em Portugal.

Fulham: A equipa de Marco Silva recebeu Bernd Leno, oriundo do Arsenal, num negócio de sete milhões de euros. O internacional alemão, de 30 anos, assinou um contrato válido por três temporadas, procurando relançar a carreira. Leno já foi considerado um possível sucessor de Manuel Neuer, o que lhe valeu a transferência para os "gunners", em 2018/19, após boas temporadas ao serviço do Bayer Leverkusen. Contudo, após três boa épocas, chegou Aaron Ramsdale, que assumiu a titularidade da baliza do Arsenal e forçou Leno a adotar um papel secundário. Na baliza do Fulham vai encontrar a concorrência de Marek Rodak e Paulo Gazzaniga.

Nice: Ao fim de onze temporadas Kasper Schmeichel vai abandonar o Leicester, para rumar ao Nice. Aos 35 anos, o guarda-redes prepara-se para a primeira aventura fora de Inglaterra, naquele que deverá ser um dos últimos desafios da carreira, ao mais alto nível. 84 vezes internacional pela Dinamarca, Kasper sai do Leicester com 476 jogos oficiais disputados e, no Nice, será treinado por Lucien Favre e terá a companhia de jogadores como Aaron Ramsey (ex-Juventus) e Nampalys Mendy (ex-Leicester também).



Moreirense: O emblema de Moreira de Cónegos recebeu Hugo Gomes, por empréstimo do Rio Ave. Esta é a segunda vez consecutiva que o defesa brasileiro sobe da Liga 2 para a Liga e é emprestado a uma equipa do escalão inferior, após ter acontecido o mesmo em 2021/22, quando depois de se sagrar campeão com o Estoril reforçou o Rio Ave. Hugo Gomes tinha apenas mais um ano de contrato com os vilacondenses, mas acertou a renovação do vínculo antes de se mudar para o Moreirense.

PUB

Chelsea: Segundo o jornalista especialista em transferências Fabrizio Romano, os "blues" podem estar perto de anunciar a contratação de Marc Cucurella, que foi bastante associado ao Manchester City. O italiano defende que o Brighton estará disponível para libertar o defesa esquerdo por 60 milhões de euros, superando a concorrência dos adversários diretos à conquista da Premier League.

Manchester United: Após vários relatos que anunciam a vontade de Frenkie de Jong de abandonar o Barcelona, rumo ao Manchester United, parece que a equipa de Cristiano Ronaldo já tem uma alternativa ao médio do Barcelona. Trata-se do português Rúben Neves que, segundo a Sky Sports, é o próximo na fila para comandar o meio-campo dos red devils, caso a transferência do neerlandês seja gorada.