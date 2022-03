Bancada amovível do Estádio Capital do Móvel reabre no jogo com o F. C. Porto

JN Hoje às 12:38 Facebook

Estudo da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto confirmou segurança da infraestrutura, que estava interdita ao público desde novembro do ano passado.

A bancada amovível do Estádio Capital do Móvel, casa do Paços de Ferreira, voltará a receber adeptos já a partir do jogo com o F. C. Porto, no próximo domingo.

A infraestrutura tinha sido interdita devido a questões de segurança, verificadas no encontro da 11.ª jornada, com o Sporting, em novembro do ano passado. Na altura, a estrutura metálica da bancada cedeu, abrindo um buraco.

De lá para cá, a bancada amovível manteve-se fechada ao público, enquanto decorriam os trabalhos de recuperação. Esta terça-feira, a Liga de Clubes confirmou que a interdição foi levantada após um parecer positivo da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

Resolvida a questão, as bilheteiras do Estádio Capital do Móvel abrem-se para os adeptos que pretendem assistir ao encontro da 25.ª jornada da Liga. Os preços variam entre os 13 e os 35 euros.