Bancada cheia no Paredes-Benfica? Protocolo permite uma centena de pessoas

A transmissão televisiva do encontro entre o Paredes e o Benfica, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, deixa a sensação de que há pessoas em demasia numa das bancadas da Cidade Desportiva de Paredes e o assunto já está a ser muito comentado nas redes sociais.

No entanto, segundo o que conseguiu apurar o JN, nos jogos da Taça de Portugal, entre clubes dos dois campeonatos profissionais e do Campeonato de Portugal, foi adaptado o protocolo da Liga, que permite uma centena de pessoas no jogo.

Na bancada em questão, a única que foi aberta para a receção ao Benfica, encontram-se todos os jornalistas, mais repórteres de imagem e equipas de filmagem técnicas, além dos elementos do staff técnico dos dois clubes e os respetivos dirigentes.

Há relatos que garantem que as distâncias de segurança não estão a ser cumpridas.