Bancadas cheias de peluches por uma boa causa

Heerenveen colocou 15 mil ursinhos de peluche no estádio, nos lugares dos adeptos, para ajudar crianças com cancro e arrecadou 230 mil euros.



A entrada de adeptos nos estádios permanece interdita nos Países Baixos, mas isso não foi impedimento para que as bancadas estivessem cheias no encontro entre o Heerenveen e o FC Emmen (4-0), realizado no passado sábado. O Abe Lenstra Stadion, casa do Heerenveen, recebeu 15 mil ursinhos de peluche, vestidos a rigor com a camisola do clube e com as músicas de apoio na ponta da língua. Estes brinquedos, que encheram as bancadas e deram uma nova vida ao estádio do Heerenveen, foram colocados nas cadeiras destinadas ao público por uma boa causa.

Tratou-se de uma iniciativa organizada pelo emblema holandês em parceria com a Fundação para as Crianças Livres de Cancro (KiKa) e com o laboratório farmacêutico MSD, que teve como objetivo a venda dos peluches para recolha de fundos e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para o número de crianças com cancro no país.

Frits Hirschstein, fundador da Kika, explicou que devido à pandemia muitas crianças com doenças crónicas ficaram invisíveis, porque o tratamento foi adiado. "Infelizmente, voltamos a estar nesta situação e, ao mesmo tempo, fomos confrontados com a realidade dos estádios vazios. Por isso, encorajamos os jogadores com milhares de ursinhos da KiKa com a camisola do Heerenveen e expressamos o nosso apoio a todas as crianças com cancro, dizendo-lhes que não serão esquecidas", referiu Frits.

Todos os ursos foram vendidos e permitiram angariar mais de 230 mil euros, que revertem a favor da KiKa.

Manchester United vai oferecer cinco mil refeições a crianças desfavorecidas

Os diabos vermelhos anunciaram, ontem, que vão distribuir cinco mil refeições a crianças desfavorecidas durante esta semana em seis escolas e em algumas instituições de solidariedade. "O impacto do vírus exacerbou um problema existente. Muitas famílias e crianças não têm comida suficiente e passam fome. Esta iniciativa não vai resolver isso, mas fará uma diferença na vida de centenas de famílias na Grande Manchester", disse o United. Dias antes, o avançado Marcus Rashford lançou uma campanha contra a fome nas redes sociais, e esteve mesmo a distribuir alimentos a famílias carenciadas.