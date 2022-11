Banco algarvio agrava crise do Gil Vicente

José Pedro Gomes Ontem às 22:45 Facebook

Na estreia do novo treinador, gilistas voltam perder (1-2) perante Portimonense mais pragmático

Estreia amarga de Carlos Cunha no comando do Gil Vicente, com a equipa barcelense a não conseguir soltar-se da série negativa de resultados, e a somar a quinta derrota consecutiva na Liga. Desta feita, o carrasco dos galos foi um Portimonense pragmático, que entrou melhor no jogo e foi mais assertivo nas substituições realizadas, invertendo uma série de quatro jogos sem vencer.

Diaby, ainda antes do quarto de hora, explorou uma entrada nervosa dos nortenhos no desafio, e, na sequência de um canto, colocou o Portimonense em vantagem. Os algarvios foram mais rematadores na etapa inicial, mas os gilistas reagiram bem, e, aos 27 minutos, resgataram a igualdade num cabeceamento do inevitável Fran Navarro.