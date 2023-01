Banco de luxo valeu triunfo ao Manchester City frente ao Chelsea

JN Ontem às 22:37 Facebook

Vitória frente ao Chelsea permite ao Manchester City encurtar distâncias para o líder, Arsenal. Mahrez apontou o único golo do jogo, aos 63 minutos.

O Manchester City sobreviveu a uma parte de constante sobressalto junto da baliza defendida por Ederson, que teve de se aplicar aos 23 minutos para parar uma tentativa de Havertz, já depois de Bernardo Silva ter impedido um remate a Chukwuemeza.

O mesmo Chukwuemeza ficou muito perto do golo em cima do intervalo, quando atirou ao ferro da baliza do City.

Pep Guardiola deixou os laterais Walker e João Cancelo no balneário, lançou Lewis e Akanji para os seus lugares, e o Manchester CIty como que renasceu.

A abrir o segundo tempo, Aké acertou no poste e, pouco depois, Kevin de Bruyne poderia ter dado um melhor seguimento a um bom trabalho individual de Bernardo Silva.

A jogada de mestre de Guardiola seria feita ao minuto 60, quando fez entrar Grealish e Mahrez. A dupla construiu o único golo do encontro, apontado pelo argelino, apenas três minutos depois.

Até final, o City foi capaz de segurar a vantagem, que encurtou a desvantagem para o líder, Arsenal, para cinco pontos. O Chelsea continua na 10.ª posição da Liga inglesa, com 25 pontos.