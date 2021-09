Banco resgata guerreiros numa ponta final frenética

João Faria Ontem às 23:48 Facebook

Face à iminência de novo resultado negativo, Carlos Carvalhal puxou de todos os trunfos arsenalistas e desbloqueou o jogo. Quatro golos nos últimos nove minutos, com bis de Iuri Medeiros

Com uma ponta final de bom nível, o Braga regressou aos triunfos, batendo o Tondela, por 3-1, na ressaca europeia. Destaque para Iuri Medeiros, que desfez o nulo e fechou as contas. Os quatro golos da partida surgiram nos últimos nove minutos, não refletindo o marcador as dificuldades sentidas pelos minhotos para somar três pontos.

O avançado açoriano, que entrou na última meia hora, ajudou a desbloquear um encontro em que os minhotos, apesar de dominarem em largos períodos, não estavam a mostrar grande capacidade para desfazer o nulo e pareciam condenados a um quarto resultado negativo consecutivo.

Insatisfeito com o rumo dos acontecimentos, Carlos Carvalhal mexeu na equipa ao intervalo, lançando André Horta e Galeno e, mais tarde, também Mario González e Iuri Medeiros. As alterações deram frutos na reta final do encontro. Mario González serviu Iuri Medeiros para o 1-0 e três minutos depois o Braga aproveitou alguma descompensação do adversário e, num bom remate de Ricardo Horta, elevou para 2-0. Uma bela forma de o capitão assinalar o jogo número 200 na Liga.

Com a vitória, aparentemente na mão, nem por isso o Braga deixou de passar por novo aperto, com Dadashov, pouco depois, a bater Matheus e a devolver a diferença mínima ao marcador.

Contudo, os guerreiros não denotaram o nervosismo que haviam evidenciado em várias fases do jogo. A equipa soube segurar a vantagem e, em cima do minuto 90, após boa abertura de André Horta, surgiu Iuri Medeiros a apontar o 3-1, desfazendo as dúvidas quanto ao vencedor.

Já o Tondela, que deu a entender que podia quebrar em Braga a sequência de resultados negativos, quebrou nos instantes finais e acabou por sofrer a quinta derrota seguida na Liga, mantendo-se, assim, na cauda da classificação.

