JN Ontem às 22:25 Facebook

Twitter

Partilhar

"Bancos e jogadores nem sempre ajudaram João Pinheiro. Bem a expulsar Niakaté, contou com a preciosa ajuda do VAR na expulsão de Wendell".

Paulo Pereira, ex-árbitro

2 m

Amarelo por mostrar

Pepe pisa Abel Ruiz: conduta negligente. Falta por assinalar e amarelo por exibir ao central.



23 m

Cartão bem exibido

Bem exibido o amarelo a Otávio, dado o pisão sobre Niakaté, sem possibilidade de jogar a bola.



45 m

Falta normal

Borja derruba Pepe, falta normal, não merecedora de sanção disciplinar.



60 m

Wendell bem expulso

VAR intervém bem. Wendell chega atrasado e atinge Víctor Gómez com a sola, colocando em perigo o adversário. O amarelo foi bem alterado para vermelho.



78 m

Vermelho merecido

Niakaté derruba Taremi que ia passar o jogador do Braga e ficar isolado, tendo só entre si e a baliza, o guardião do Braga.



87 m

Falta inexistente

Eustaquio corta com o peito à entrada do F.C. Porto. O árbitro, mal, disse que houve mão e deu livre em zona frontal, para a baliza portista.

Carlos Azenha: "Conceição preparou jogo de forma exemplar"

"O F.C. Porto venceu de forma indiscutível. Não há como contestar esta vitória. O Braga tem valor, mas ainda é curto para as grandes decisões"