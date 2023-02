Banza, avançado do Braga, aproxima-se da melhor forma

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 23:00 Facebook

Jogador francês está a marcar de forma consistente e foi crucial na Madeira frente ao Marítimo.

A vida de Simon Banza está a melhorar. O avançado francês leva três golos nos últimos cinco jogos, depois de uma fase em que apenas marcou uma vez em 21 partidas. A consistência goleadora tem vindo a reaparecer, após ter começado a época de forma fulminante, com cinco golos nos primeiros quatro jogos do Braga. Diante do Marítimo, marcou na reviravolta minhota (2-1).

Durante esse período de maior "seca", o atacante foi perdendo espaço nas opções de Artur Jorge, que encontrou em Vitinha e Abel Ruiz duas armas ofensivas mais prolíferas. Porém, a saída do português para o Marselha permitiu a Banza acumular mais minutos nos encontros contra o Sporting, Famalicão, Benfica e Marítimo. Esse voto de confiança do treinador Artur Jorge tem vindo a revelar-se positiva, uma vez que o francês está novamente a fazer o gosto ao pé de forma mais consistente.