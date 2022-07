Banza no ataque do Braga e Fábio Silva ruma ao Anderlecht

JN 19 Julho 2022 às 13:13 Facebook

A mudança de Simon Banza para o Braga animou a manhã, marcada igualmente pela oficialização da saída de Luiz Phellype do Sporting. Fábio Silva foi cedido ao Anderlecht, da Bélgica, e o Tottenham apresentou o lateral direito Djed Spence.

Sporting: Luiz Phellype foi emprestado aos japoneses do FC Tokyo. "Quero marcar muitos golos para ajudar a equipa a conquistar triunfos", disse o ponta de lança brasileiro, de 28 anos, que na época passada esteve cedido ao Santa Clara e aos gregos do OFI Creta.

Sporting de Braga: Figura de proa do Famalicão na última época, Simon Banza vai ser reforço dos bracarenses. O avançado francês, de 25 anos, foi contratado ao Lens, detentor do seu passe, por 3 milhões de euros e vai assinar por cinco temporadas pelos arsenalistas. Na última época, apontou uns impressionantes 17 golos com a camisola do Famalicão.

Arouca: Oriundo do Clermont Foot, Oriol Busquets vai assinar por três temporadas pelo emblema arouquense, da Liga. O médio, de 23 anos, formado no Barcelona, disputou dez partidas na Ligue 1 pelo emblema francês, na última temporada.

Lourosa: Há um novo reforço para o eixo defensivo lusitanista, que vai competir no Campeonato de Portugal, em 2022/2023. Rafael Tavares, defesa central de 23 anos, que atuava no Praiense, reforça um setor que viu partir Gil Dias (Fafe), Welinton (São João de Ver) e Henrique, que terminou a carreira.

Tottenham: Djed Spence é reforço dos "spurs" para as próximas cinco temporadas. O lateral direito, de 21 anos, foi recrutado ao Middlesbrough por cerca de 15 milhões de euros, verba que pode chegar aos 23,8 milhões de euros caso sejam cumpridos determinados objetivos.

Anderlecht: Depois de renovar pelo Wolverhampton por mais uma época, até 2026, Fábio Silva foi cedido ao Anderlecht até ao final da temporada. Na liga belga, o internacional sub-21 português procurará recuperar a veia goleadora, após um ano em que não marcou qualquer golo pela equipa principal do Wolves.

Marselha: O Granada confirmou a venda de Luis Suarez ao emblema gaulês, por 10 milhões de euros. Os marselheses ganharam a corrida pelo avançado ao Sevilha, que também tentou a sua contratação. Na última época, o colombiano apontou oito golos, em 38 jogos, pelo Granada. A oficialização da mudança deverá acontecer em breve.