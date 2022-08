Banza reforça hábito de marcar a abrir a época

Avançado Simon Banza, que assinou um golo pelo Sporting de Braga frente ao Sporting (3-3), já faturara na estreia por Famalicão e Titus Pétange.

Simon Banza, ponta de lança contratado, nesta época, pelos arsenalistas, confirmou no passado domingo com o Sporting (3-3), o bom hábito de marcar nas estreias.

Frente aos leões, o avançado franco-congolês apontou o primeiro golo do Braga, dando sequência ao que já fizera na época passada, em que marcara por duas vezes na alternativa pelo Famalicão (2-2 com o Moreirense) e ainda em 2017/18, em que fizera um golo na estreia pelo Titus Pétange, frente ao Progrès Niederkorn (7-1), na Liga do Luxemburgo.