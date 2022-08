Banza sabia o código para matar o borrego

João Faria Ontem às 23:41 Facebook

Francês bisa no primeiro triunfo arsenalista para a Liga na casa dos famalicenses, onde o avançado brilhou na última época. Êxito vale liderança provisória ao Braga

O Braga assumiu, à condição, a liderança na Liga, ao vencer no reduto do Famalicão, por 3-0, no jogo que abriu a segunda jornada. Simon Banza - avançado francês que se destacara na época passada nos famalicenses cedido pelo Lens e que a SAD arsenalista contratou no defeso - assinou dois dos três golos da partida, que não festejou, mas foi o protagonista de uma vitória histórica, dado que os guerreiros nunca tinham vencido este duelo em jogos do campeonato.