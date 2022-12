Barack Obama recorda Pelé, "um dos maiores a jogar o bonito jogo"

JN/Agências Hoje às 21:41 Facebook

O antigo presidente dos Estados Unidos da América (EUA) Barack Obama recordou o futebolista brasileiro Pelé, que morreu hoje aos 82 anos, como "um dos maiores a jogar o bonito jogo".

Numa publicação partilhada no Twitter, Obama referiu que Pelé, como um dos atletas mais reconhecidos do mundo, entendeu o poder do Desporto para unir as pessoas".

"Os nossos pensamentos estão com a sua família e com todos os que o amavam e o admiravam", lê-se no pequeno texto, acompanhado de uma fotografia dos dois.