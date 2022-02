Barça, Bétis e Rangers nos "oitavos" da Liga Europa

JN Ontem às 23:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Os espanhóis do Barcelona e do Bétis e os escoceses do Rangers apuram-se, esta quinta-feira à noite, para os oitavos de final da Liga Europa, fase na qual já estão também o F. C. Porto, Braga, Atalanta, Leipzig e Sevilha.

Os catalães foram a Nápoles, que teve o português Mário Rui a titular, vencer por 4-2, na segunda mão, após o empate a uma bola no primeiro jogo, no regresso às boas exibições europeias.

Antes do apito inicial as duas equipas não deixaram passar em branco o ataque da Rússia à Ucrânia e apelaram à paz exibindo uma faixa com a frase "Stop War" (Parem a Guerra).

O lateral Jordi Alba abriu o marcador aos 8 minutos, com o holandês Frenkie de Jong a aumentar aos 13 com um potente remate de fora da área. os italianos reagiram e reduziram, de grande penalidade, aos 23, por Insigne, mas a noite era dos culés, que ainda antes da pausa viram o central Piqué fazer o terceiro golo da equipa.

Pouco depois do recomeço, o gabonês Aubameyang elevou a conta para 4-1 favorável ao Barcelona, de pouco valendo o tento caseiro de Politano aos 87.

Em Sevilha, o Bétis, que teve na baliza o internacional português Rui Silva, não conseguiu mais do que um nulo na receção aos russos do Zenit, valendo-se do triunfo em São Petersburgo (3-2) para seguirem em frente.

Na Escócia, o Rangers empatou (2-2), em casa, com os alemães do Borussia Dortmund, mas segue para a fase seguinte graças à surpreendente vitória fora de portas (4-2) na primeira mão.

PUB

Esta noite, Tavernier abriu, de penálti (22), para a formação de Glasgow, mas Bellingham (31) e Malen (42). No entanto a vantagem durou pouco, pois perto da hora de jogo Tavernier bisou e igualou a partida. Nos germânicos, o internacional português Raphael Guerreiro foi suplente não utilizado.

Também nos jogos da noite, o Braga assegurou uma vaga nos oitavos de final ao eleiminar os moldavos do Sheriff nas grandes penalidades (3-2), depois de ter igualado a eliminatória ainda antes do intervalo e do resultado não ter sofrido mais alterações até ao final do prolongamento.

Para além de Barcelona, Bétis, Rangers e Braga, também seguem para a próxima fase da Liga Europa o F. C. Porto (eliminou a Lazio), Atalanta, Leipzig e Sevilha. Estas oito equipas que disputaram o play-off de acesso vão defrontar agora um dos primeiros classificados da fase de grupos Lyon, Mónaco, Spartak Moscovo, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Estrela Vermelha (só para os dragões), Bayer Leverkusen e West Ham.

O sorteio realiza-se esta sexta-feira, pelas 11 horas, em Nyon, na Suíça.